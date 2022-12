Horst Lichter & Nada: Tränen & Vorwürfe - Die Situation eskaliert

Bei "Bares für Rares" ist Horst Lichter in seinem Element. Voller Begeisterung nimmt der TV-Star jeden Kunstgegenstand unter die Lupe. Mit genau derselben Leidenschaft widmet sich der Tausendsassa aber auch der Damenwelt ... Kein Wunder also, wenn seine Frau Nada mit den Nerven am Ende ist. Neues Drama um seine Ehe! Gibt es also ausgerechnet zum Fest der Liebe Tränen und bittere Vorwürfe? Dass Nada bei diesen Szenen der Kragen platzen könnte, kann jede Frau verstehen: Völlig ungeniert schäkert Horst Lichter bei "Bares für Rares" vor laufender Kamera mit seinen weiblichen Kolleginnen. "Bezaubernde Wendela", flötet er in Richtung der schönen Goldschmiedin Wendela Horz. Sogar auf Instagram folgt er der Schmuck-Expertin...