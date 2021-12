Howard Carpendale: Alkohol & Drogen - jetzt packt er aus!

Der Schlagerstar lässt seinen Gedanken zu Alkohol und Drogen nun freien Lauf. Gegenüber "MDR um 4" plaudert er nun aus dem Nähkästchen und verrät, was er bereits in seinem Leben für Erfahrungen mit den Rauschmitteln gesammelt hat und wie er heute zu Alkohol, Gras & Co. steht. Besonders beim Thema Alkohol macht er seinen Standpunkt besonders klar. Dabei ist sein Motto hinsichtlich der Droge: Nie wieder!