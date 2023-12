H.P. Baxxter: Erste Details zur Hochzeit enthüllt!

Seine 37-Jahre jüngere Freundin gab ihm endlich das JA-Wort. Nun schwebt das Paar im siebten Himmel. Beide können ihr Lächeln an den Gedanken des Verlobungstages kaum verbergen: "Ich sage nur, das war in Schottland, als wir einen wunderschönen Urlaub mit einem uraltem Rolls Royce Baujahr – weiß ich gar nicht – gemacht haben." Der 59-Jährige war bis zur Verlobung felsenfest davon überzeugt, seine große Liebe einmal zur Frau zu nehmen. Denn schon beim ersten Kennenlernen sah er die gemeinsame Zukunft mit Sarah vor seinen Augen. "Bei mir war das Besondere, dass ich das nach einem Abend kennenlernen wusste, und am nächsten Morgen habe ich zu ihr gesagt: `Ah! Du bist also meine zukünftige Frau!’", erzählte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Scheint ganz so, als wären die beiden trotz des hohen Altersunterschiedes wie füreinander gemacht! Bleibt nur abzuwarten, was der Musiker sich für die eigentliche Hochzeit so überlegt. Mit der Verlobung hat er ja schon mal gut vorgelegt.