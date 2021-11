Ikke Hüftgold: Beziehung-Outing! So jung ist seine Neue!

Jetzt soll es die ganze Welt sehen! Stolz präsentierte der 45-Jährige Schlagerstar nun seine neue Freundin Nina auf einer Kunstausstellung in Werl (NRW). Die beiden könnten nicht glücklicher sein. Das Paar ist laut der Bild bereits seit fünf Monaten zusammen und die Medienmanagement-Studentin möchte jede freie Minute mit ihrem Matthias verbringen. So besucht sie ihren Schatz regelmäßig auf Mallorca und verrät: "Ich habe zwar noch meine Wohnung, aber fünf bis sechs Tage bin ich bei ihm, auch wenn er auf Mallorca ist".

Kennengelernt haben sich die beiden in ihrer Heimat in Hessen. Dort kommen sie aus der selben Gegend und wären sich in ihrer Heimat wohl schon früher immer wieder über den Weg gelaufen. Gefunkt hat es dann aber erst bei einem Konzert des Schlager-Sängers. Dabei hat der Altersunterschied von 24 Jahren nie eine Rolle gespielt. Die Studentin schwärmt: "Ich liebe seine offene und ehrliche Art. Er sagt immer, was er denkt und hat das Herz am rechten Fleck" und auch Matthias Distel aka Ikke Hüftgold sieht den großen Altersunterschied entspannt: "Gefühlt sind wir nur sechs Jahre auseinander! Liebe habe ich nie am Alter festgemacht, meine Ex war 13 Jahre jünger als ich!"

Das klingt ja als stünden alle Zeichen auf Liebe!