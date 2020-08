Ikke Hüftgold: Die traurige Wahrheit über Freundin und Kinder

Doch aus den Fehlern seiner Vergangenheit hat der gebürtige Limburger heute gelernt. Aus Liebe zu seiner Freundin hätte Ikke Hüftgold seine Teilnahme an „Promi Big Brother“ beinah auf Eis gelegt, doch am Ende zog er – zur Freude der Zuschauer - doch in das Märchenland. Seit 2018 ist der Schlagerstar mit seiner auserwählten Dame aus dem Aachener Raum glücklich, doch die Karriere legt den beiden Frischverliebten immer wieder Steine in den Weg. „Ich habe immer viel gearbeitet, und mein privates Glück hat immer darunter gelitten. Sie wünscht sich eine eigene Familie und will sich mit mir was Eigenes aufbauen. Sie ist 29 Jahre. Ich wäre auch noch mal bereit Vater zu werden. Wir wissen, dass wir uns lieben und nutzen jetzt diese Zeit hier als Chance, dass sie sich auch klar wird." Zwei Kinder hat Ikke Hüftgold bereits, doch wie es scheint könnten noch mehr folgen. Bleibt zu hoffen, dass der verliebte Ballermannstar nach seiner Rückkehr aus dem Märchenwald auch in der Liebe eine zweite Chance erhält.

