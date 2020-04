Ilka Bessin: Sie lüftet das Geheimnis um Kinder

Privat wie beruflich läuft es bei Ilka Bessin 2020 rund. Bei „Let’s Dance“ wirbelt die Blondine aus dem brandenburgischem Luckenwalde mit ihrem Partner Erich Klann schwungvoll über das Parkett, moderiert zeitgleich die -Show „Ran an den Rasen – Das Gartenduell“ und genießt mit ihrem Freund obendrein Schmetterlinge im Bauch. Eigentlich gibt es keinen Grund zu jammern, doch ein Thema bereitet der Endvierzigerin großen Kummer. Ilka Bessin wünscht sich sehnlichst Kinder, doch dieser Traum blieb bislang unerfüllt. Gibt es noch Hoffnung, dass die Stand-Up-Komikerin endlich schwanger wird?

Ilka Bessin wünscht sich Kinder mit ihrem Freund

Seit Oktober 2018 schwebt Ilka Bessin mit ihrem Freund im Siebten Himmel. Viel hat sie über ihren Liebsten bislang nicht preisgegeben, doch bekannt ist, dass der geheimnisvolle Partner in der IT-Branche arbeitet. Schon nach kurzer Zeit haben sich die beiden Turteltauben verlobt. Mit Mitte 40 hat die Komikerin endlich den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden und blickt positiv in die Zukunft. „Mir hat mal jemand gesagt: Liebe darf nicht wehtun. So sehe ich das auch. Es tut einfach nicht weh. Ich bin ein sehr zufriedener und glücklicher Mensch - in jedem Bereich," verrät sie schmunzelnd gegenüber „Bild“. Besser spät, als nie! Doch für eine Sache ist es nun leider trotzdem zu spät: Ein gemeinsames Baby. Denn trotz Freund, von der Familiengründung und Kindern ist Ilka Bessin noch einen großen Schritt entfernt. Dabei würde die Komikerin so gerne schwanger werden.

Ilka Bessin: Gesichtet mit Kinderwagen

Die Themen „Baby" belastet ihre Seele nach wie vor. Im Rahmen ihrer Autobiografie „Abgeschminkt“ lüftete die sonst so verschlossene Komikerin erstmals nach Jahren ihr großes Geheimnis. Ilka Bessin liebt Kinder und wünscht sich auch eigene. Schonunslos ehrlich erklärt die Komikerin, dass lange kein passender Partner in ihrem Leben war, und der Wunsch nach eigenem Nachwuchs deswegen unerfüllt blieb.

In ihrem Buch "Abgeschminkt" spricht Ilka Bessin erstmals offen und ehrlich über ihre Begeisterung für Kinder Foto: Getty Images

Doch leider bleibt eigener Nachwuchs auch zukünftig ein ferner Wunschtraum: "Ich finde Kinder ganz toll, wollte auch immer welche haben. Jetzt ist meine biologische Uhr leider bereits stehen geblieben. Es hat einfach der richtige Mann gefehlt," erklärt sie gegenüber „B.Z“. Wie traurig, heute ist der richtig Mann da, doch die Zeit ist abgelaufen. Doch dafür verbringt Ilka Bessin umso mehr Zeit mit dem Nachwuchs ihrer Freundinnen. Da kann es auch mal passieren, dass die Komikerin mit einem Kinderwagen samt schlafendem Baby gesichtet wird. "Das stimmt, meine beste Freundin hat ein Kind. Dann schiebe ich schon mal einen Kinderwagen,“ verriet sie „Das Neue Blatt“. Als Mama-Vertretung macht Ilka Bessin eine gute Figur, doch der eigene Traum von einer Schwangerschaft bleibt für sie weiterhin unerfüllt.

