Ilka Bessin: Bitterere Liebesverrat! Sie wurde eiskalt betrogen

Sogenannte "Love Scammer" haben es im Internet auf einsame Frauen abgesehen. In Online-Chats gaukeln sie große Gefühle vor und wollen in Wirklichkeit nur eines: Geld. In ihrer TV-Show entlarvte die Komikerin einen dieser Betrüger vor laufender Kamera. Dabei gestand sie überraschend, selbst auch schon Opfer dieser Masche geworden zu sein. Ilka: "Ich wurde verliebt und abhängig gemacht. Und dann wurde auch bezahlt." Wie viel Geld ihr der Liebesschuft aus der Tasche zog, verrät sie nicht, nur, dass ihre Gutgläubigkeit damals schamlos ausgenutzt wurde: "Wenn der mich an dem Nerv kitzelt, dass er mein Vertrauen bekommt – dann ist eh vorbei."

Heute hat sie die Geschichte abgehakt. "Ich schäme mich auch nicht dafür, denn das kann jedem passieren", betont sie. "Wenn du liebst, machst du Dinge, über die du im Nachhinein, manchmal auch schmunzeln kannst." Vor allem, wenn man aktuell so glücklich ist wie Ilka mit ihrem Verlobten, einem IT-Spezialisten, der nicht in die Öffentlichkeit möchte...