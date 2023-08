"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Liebes-Aus von Ben und Leyla bestätigt - SIE hat sich verplappert

Im ARD-Interview zu ihrem Comeback ans "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte"-Set geriet Sanam Afrashteh jetzt in Plauderlaune. Lange mussten Fans auf ihre Serien-Figur Dr. Leyla Sherbaz verzichten, die das Johannes-Thal-Klinikum verließ, um in London zu leben - ohne ihren Serien-Parnter Dr. Ben Ahlbeck. Jetzt kehrt Leyla endlich zurück nach Erfurt, jedoch müssen sich Fans darauf einstellen, dass nicht mehr alles so sein wird, wie davor: "Leyla war jetzt so lange in London, da ist mit ihr auch was passiert." lässt Sanam durchsickern.

Auch die Beziehung mit Ben stehe wohl unter keinem guten Stern, wie sie weiter verrät: "Es ist natürlich klar, dass [Leyla] nicht zurückkommt und, ich sage mal, es sind einfach nur Geigen im Himmel. Es ist irgendwie klar, dass es nicht so ist, denn die beiden haben ja eine Krisensituation, wenn Leyla zurückkommt. Also es ist vollkommen klar, dass diese Krise dann gemeistert werden muss. Wie die beiden das machen, wie die verläuft, wie lange das dauert, ob sie wieder zueinanderfinden oder nicht, das kann man leider nicht verraten". Auweia, "wieder zueinanderfinden" klingt aber ganz schön verdächtig nach einer Trennung des einstigen "IAF"-Traumpaars. Ob sich die Schauspielerin da mal nicht verplappert hat?