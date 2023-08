"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": "Leyla"-Rätsel! Hat sich Sanam Afrashteh verplappert?

Bereits vor einigen Wochen gab Sanam Afrashteh ihr Comeback ans "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"-Set auf Instagram bekannt. Nun wurde die Schauspielerin auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Serie in der Maske gezeigt. Dabei rutschte ihr nun auf die Rückfrage, was für sie an dem Tag so anstehe, heraus: "So als Erstes kommt so die Schere im Gehirn und ich denke: Darf ich das erzählen? Doch! Ich sag's einfach und dann ist es raus und dann kann man's eh nicht mehr ändern" und ließ dann durchsickern: