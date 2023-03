"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"-Rebecca & Florian: Heiße Mittagspause - Jetzt ist es raus!

Was geht da wirklich zwischen Rebecca und Florian? Die beiden Assistenzärzte kommen sich nach Rebeccas Rückkehr ins Johannes-Thal-Klinikum plötzlich näher - mit ihr kann Florian offen über seine Veranlagung zur Demenzerkrankung sprechen. Dabei fliegen ordentlich die Funken und die beiden entdecken ihre Gefühle für einander und landen gemeinsam im Bett! Doch was sagt seine Ex-Affäre und Rebeccas Schwester Julia dazu? In der Beschreibung zu Folge 334, die am 6. April im Ersten ausgestrahlt wird, heißt es jetzt:

"Als Florian Osterwald nach einer heißen Mittagspause mit Rebecca Krieger die Wohnung verlassen will, wird er von Dr. Julia Berger überrascht. Florian ist die Situation unangenehmer als Julia, die für alle Beteiligten ein Ende der Heimlichtuerei befürworten würde. Julia hat sich vorgenommen, Florian etwas auf den Zahn zu fühlen … Schließlich soll Rebecca nicht verletzt werden!"

So so, da scheint ja gar kein böses Blut zu fließen. Ob es zwischen Rebecca und Florian wirklich ernster wird und die beiden tatsächlich ein Paar werden, bleibt abzuwarten.

Eine Rückkehr wünschen sich die Fans besonders - die von Dr. Leyla. Doch da sind sie nicht alleine - was nun auch Ben-Schauspieler Philipp Danne dazu sagt, erfährst du im Video: