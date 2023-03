"In aller Freundschaft": Nach der Trennung - dicke Luft bei Rieke und Miriam

Wie Das Erste jetzt verkündete soll Rieke in Folge 1009, die am 25. April ausgestrahlt wird, endlich zu "In aller Freundschaft" zurückkehren. Seitdem sie für einem Lehreraustausch nach Peru verschwand ist einiges geschehen. Ihre Frau Miriam und Pflegesohn Cosmo müssen ihren Alltag alleine bestreiten. Vor allem bei dem letzten Drama rund um die leibliche Mutter von Cosmo hätte Miriam die Unterstützung ihrer Frau sicherlich gebrauchen können.

Dementsprechend verhalten ist in der Vorschau auch das Wiedersehen mit ihrer kleinen Familie nach Riekes Rückkehr nach Leipzig. Das Erste schreibt: "Rieke wird klar, wie sehr sie Pflegesohn Cosmo damit verletzt hat." Er glaubt, sie sei vor ihm und seiner Krankheit geflohen und, dass er ihr egal sei...

Auch Miriam kann ihre Gefühle noch nach der Rückkehr ihrer Frau nicht einordnen - zu viele Enttäuschungen während der Trennung. Ob sich die beiden wohl wieder annähern können?

