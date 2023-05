"In aller Freundschaft"-Vorschau: Fremdgeh-Eklat! Ehe-Aus bei Rieke und Miriam?

Miriam scheint am Ende ihrer Kräfte zu sein - die Beziehung mit Ehefrau Rieke ist einfach nicht mehr das, was sie mal war. In der Folge vom 02.05. wird nun klar, dass nicht nur Zeitmangel das Problem in ihrer Ehe ist. Kollegin Jasmin sucht das Gespräch und fragt Miriam zu dem aktuellen Stand mit Rieke: "Habt ihr euch eigentlich wieder zusammengerauft?" woraufhin diese nur versucht sie abzuwimmeln. Doch am nächsten Tag entschuldigt sich Miriam für ihr Verhalten und erklärt: "Ich will doch, dass das mit Rieke funktioniert, allein schon wegen Cosmo...Aber das fühlt sich gerade alles irgendwie falsch an. […] Sie ist soweit entfernt von mir, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll". Sie wolle sich nicht auch noch mit Jasmin streiten. Als diese Miriam daraufhin tröstend in den Arm nimmt passiert es - zwischen den beiden Frauen fällt ein inniger Kuss! Erst Lilly Phans Anwesenheit trennt die Zwei wieder.

Auweia...ob diese Fremd-Knutscherei Konsequenzen für die beiden haben wird? Ehefrau Rieke wird gewiss nicht begeistert sein, wenn sie davon erfährt. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ehe-Drama des einstigen "In aller Freundschaft"-Traumpaars weiterentwickelt.

