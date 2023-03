"In aller Freundschaft"-Vorschau: Bernhard Bettermanns Serien-Aus wohl besiegelt

In einem "Bunte"-Interview 2022 verriet der Schauspieler bereits, dass seine Rolle als Dr. Martin Stein eine neue Entwicklung durchleben wird. "In aller Freundschaft" soll eine Verjüngungskur bekommen: "Wir haben die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass sich meine Rolle in 2023 in eine andere Richtung entwickelt". Nun scheinen diese Überlegungen in die Tat umgesetzt zu werden. In der neusten Vorschau soll dem Leiter der Sachsenklinik ein folgenschwerer Fehler beim Umgang mit seiner Patientin unterlaufen, der ihn zu einer Entscheidung zwingt - er plant sich "als behandelnder Arzt zurückzuziehen und nicht mehr zu operieren: Die Klinikleitung und sein Vater Otto sollen von nun an Priorität haben."

Ist das der Anfang vom Ende für Dr. Martin Sein? Fans sind von der Strategie, die Serie zu verjüngen, noch nicht ganz überzeugt. So schreibt ein Nutzer unter dem Vorschaupost auf Instagram: "Die Serie verjüngt sich... beliebte Hauptdarsteller treten kürzer. Keine gute Entwicklung, irgendwie ist die Spannung und Freude auf den Dienstagabend nicht mehr da". Bleibt abzuwarten, wie es für Bernhard Bettermanns Rolle in der Zukunft weitergehen wird.

