"In aller Freundschaft"-Vorschau: Nach den Flitterwochen - Jetzt zerbricht ihr Glück

Schon in den vergangen Jahren spielte Martin Steins Vater Otto Stein eine Rolle bei "In aller Freundschaft". Der Arzt und sein Vater leben zusammen in einem Männer-Haushalt und haben eine Haushaltshilfe. Bevor diese mal wieder vorbeischaute, wollte der Rentner noch einmal abends im Dunkeln die Bude auf Vordermann bringen. Wenig später landet er in der Sachsenklink - Oberarmkopffraktur. Obwohl die OP gut verläuft sorgen sich Roland und Kathrin um ihren Freund Martin, da dieser seit ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen seine Probleme nicht mehr mit ihnen teilt: "Kein gutes Zeichen, wenn man sich unter Freunden auf Vermutungen verlassen muss. Hatten wir uns nicht mal vorgenommen, dass unsere Beziehung unsere Freundschaft zu ihm nicht belasten darf?".

Sie suchen das Gespräch mit Martin und es kommt zur Aussprach bei Pizza und Wein. Doch Martin scheint einiges auf dem Herzen zu haben: "Ihr müsst das nicht jedes Mal sagen, dass es so ist wie früher. Ihr betont das jedes Mal so, dass sich nichts verändert hat. Wollt ihr euch damit beruhigen oder mich?" Das sehen Kathrin und Roland nicht so, Martin schlussfolgert: "Oder ihr denkt, dass ich mich ausgeschlossen fühle?" Die Drei kommen zu dem Schluss, dass die langjährige Freundschaft etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, dennoch weiß auch keiner eine Lösung. Martin meint jedoch abschließend: "Dann liegt es an mir, meine neue Position zu finden, quasi als fünftes Rad am Wagen". Ob das Trio wohl wieder zueinander finden wird?

