"In aller Freundschaft"-Heilmann & Globisch: Ehe-Krise - bitterer Korb für Roland!

Trotz ihrer Hochzeit in der 1000. Folge "In aller Freundschaft" wohnen Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann noch immer in getrennten Wohnungen. Das soll sich, wenn es nach der Oberärztin geht, auch nicht so schnell ändern. In der neusten Folge der beliebten Ärzte-Serie im ARD wird deutlich, dass Roland einer gemeinsamen Wohnung gegenüber jedoch nicht abgeneigt ist.

Als Kathrin und Roland gemeinsam in die Sachsenklinik fahren fällt der Ärztin auf: "Mist, ich hab meine Handtasche bei dir vergessen. Da ist alles drin. Schlüssel, Handy, Geld...". Auch Roland, der ihr gerne etwas geliehen hätte, muss feststellen, dass auch seine Brieftasche noch in der Wohnung von Kathrin liegt. Diese schlussfolgert: "Müssen wir uns heute beide was borge", woraufhin Roland jedoch anstößt: "Oder für eine Wohnung entscheiden". Das wäre ja viel praktischer. Doch anscheinend nicht in den Augen der Oberärztin, denn diese erwidert nur karg: "Praktisch vielleicht, aber einfach so meine Freiheit aufgeben. Mmmh, warte mal. Nein."

Auweia, sieht Dr. Globisch etwa trotz Hochzeit keine gemeinsame Zukunft unter einem Dach mit ihrem frischgebackenen Ehemann? Ob sich die beiden in diesem Punkt wohl noch einig werden, bleibt abzuwarten.

