In Lederhosen und Hähnchen-Hut: Leni Klum sorgt beim Oktoberfest für Aufsehen

Im Jahr 2021 zeigten sie sich das erste Mal zusammen in der Öffentlichkeit bei einer Filmpremiere in Los Angeles: Leni Klum ist seit fünf Jahren mit Aris in einer Beziehung – eine echte Teenie-Lovestory! Wo sie sich kennenlernten, ist zwar offiziell nicht bekannt, doch es ist wahrscheinlich, dass es mit dem Promi-Status der Eltern zu tun hat. Denn nicht nur Lenis Eltern sind berühmt. Aris Vater ist der Fotograf Spiros Poros, und auch seine Mutter ist in Hollywood aktiv, hinter den Kulissen des Showbiz.