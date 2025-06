In Sommerlaune! Horst Lichter zeigt sich im Bikini

Wer "Horst Lichter im Bikini" nicht auf seiner Bingo-Karte für 2025 stehen hatte, muss sich keine Sorgen machen. DAS konnte wohl niemand vorhersehen. Und doch ist es passiert! In einem gestreiften Zweiteiler, Badeschuhen und mit einer großen Portion Selbstironie lässt er sich jetzt nämlich am Wasser ablichten. Ein Bild, das man so schnell wohl nicht vergisst!