Walter Lehnertz: Krasses"Bares für Rares"-Geheimnis gelüftet!

Wer glaubt, dass die Händler nur um den besten Deal zocken, der irrt, denn: "Unterm Pult liegen neben Quittungsblock und Handy manchmal auch Pokerkarten. Zwischendurch pokern wir. Wir spielen immer ums Recht", verrät Waldi, als "Das Neue" ihn bei den "Baltic Lights" – einem Event der Kaiserbäder auf Usedom zugunsten der Welthungerhilfe – trifft. Am Schminkzeug, das auch unterm Pult liegt, hat er allerdings weniger Freude als an den Karten: "Ich mag dieses Bohei darum nicht. Ich bin ein Urgestein aus der Eifel und schminke mich in 15 Sekunden selbst. Ich rühre zwei Farben zusammen, reibe mir mein Puder durchs Gesicht, fertig."