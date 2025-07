Influencer-Skandal um Laura Maria Rypa: Wird auch sie jetzt vom Finanzamt geprüft?

In der deutschen Influencer-Szene herrscht derzeit große Unruhe: Über 200 Verfahren laufen aktuell, und es soll um eine Summe von rund 300 Millionen Euro gehen. Im Fokus: Content Creator, die möglicherweise Einnahmen nicht korrekt versteuert haben – besonders viele davon leben offenbar in Nordrhein-Westfalen. Einer der bekanntesten Namen, der nun mit den Ermittlungen in Verbindung gebracht wird: Laura Maria Rypa. Die zweifache Mutter und Influencerin, die regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit Sänger Pietro Lombardi gibt, soll laut Medienberichten ebenfalls auf einer Liste der Verdachtsfälle stehen.