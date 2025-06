Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Doppeltes Glück! Jetzt beginnt "ein neues Kapitel"

Und es gab noch einen Grund zur Freude! "Es war nicht nur Amelios Taufe, sondern auch die meiner Nichte", erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. "Eine doppelte Taufe also, was den Tag noch bedeutungsvoller gemacht hat. Es war einfach wunderschön, sehr emotional und voller Liebe. So ein Tag, den man für immer im Herzen behält", schwärmt Laura Maria. Wie schön!