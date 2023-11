Inger Nilsson: So viel "Pippi" steckt immer noch in der Schauspielerin

Ätsch! Beim Wiedersehen mit ihren "Pippi"-Kollegen auf Mallorca streckt Inger Nilsson die Zunge raus. Sie kann es immer noch: wild, frech und wunderbar sein.

Die Schauspielerin hat sich ihr inneres Kind bewahrt: "Mein Strahlen kommt aus meinem Innersten", sagt Nilsson zu uns. Ihre Augen wirken so lebendig, da sie sich tatsächlich jung und lebendig fühle. "Ich denke über das Alter nicht nach. Statt zu denken: 'Oh, ich bin alt!', denke ich lieber: ,Ich bin so dankbar fürs Leben, die Welt ist so fantastisch.' "