Astrid Lindgren jung: Sie lebte mit ihren Kindern in Armut

Einige Jahre später schrieb Astrid Lindgren die Geschichte auf und schenkte das Manuskript ihrer Tochter Karin zum zehnten Geburtstag am 21. Mai 1944. Gleichzeitig bot sie es dem Bonnier Verlag an. Im Anschreiben umriss Astrid kurz Pippis außergewöhnlichen Charakter und ihre bemerkenswerten Eigenschaften und schloss mit den Worten „in der Hoffnung, dass Sie nicht das Jugendamt informieren“. Das tut der Lektor nicht, er will die Geschichte aber auch nicht drucken – wohl der größte Fehler seines Lebens. Ein Jahr später findet sich jedoch mit "Rabén & Sjögren" ein Verleger, der mutig genug ist, die Geschichten abzudrucken. Was für ein Glück! Am 1. September 1945 erschien das erste Buch von "Pippi Langstrumpf". Die heldenhafte Romanfigur erfand die junge Astrid Lindgren also für ihre eigene Tochter.