„Hej, Pippi Langstrumpf hollahi-hollaho-holla-hopsasa, Hej Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt“. Mit diesen Zeilen eroberte Inger Nilsson 1969 als sommersprossige, rothaarige Frohnatur die Kinderwelt. Doch macht unsere Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf auch heute noch was ihr gefällt?

Ein großes Herz und ein untrüglicher Gerechtigkeitssinn gemischt mit frechen Kinderstreichen, waren die Zutaten mit denen Pippi Langstrumpf über Nacht zur Heldin unserer Kindheit wurde. In Astrid Lindgrens dreiteiliger Buchverfilmung spielte sich Inger Nilsson Ende der 60er Jahre mit jungen neun Jahren in die Herzen der Kinozuschauer. Sie hatte ein eigenes Pferd, lebte alleine in der Villa Kunterbunt und war bärenstark und rotzfrech zugleich. Pippi vereinte all das, wonach sich Kinder weltweit sehnen. 50 Jahre später gehören die „Pippi Langstrumpf“-Verfilmungen noch immer zu den beliebtesten Weihnachtsklassikern. Doch nicht nur Geschichten von Astrid Lindgren, sondern auch die Darstellerin Inger Nilsson begeistert auch heute noch. Doch diesmal in einer ganz anderen Rolle!

Inger Nilsson: Früher Ruhm als Pippi Langstrumpf

Die roten Zöpfe und die Sommersprossen hat Inger Nilsson längst hinter sich gelassen, doch das kecke Lächeln ist noch immer das gleiche. Mit gerade einmal neun Jahren schlüpfte die Schwedin in die Rolle der Pippi Langstrumpf. Über Nacht wird das kleine Mädchen aus der schwedischen Provinzstadt Kisa zu einem umschwärmten Weltstar. Doch ähnlich wie bei ihren Kollegen Pär Sundberg und Maria Persson, die Pippis beste Freunde Tommy und Annika Settergren spielten, stagnierte auch Inger Nilssons Karriere.

50 Jahre später: Das freche Grinsen von Pippi Langstrumpf hat sich die ehemalige Kinder-Darstellerin Inger Nilsson bis heute bewahrt Foto: Getty Images

Trotz ihrer Beliebtheit beendet die Schwedin nach dem Abschluss der Dreharbeiten ihre reguläre Schullaufbahn und arbeitet zunächst als Sekretärin in einer Herzklinik in Stockholm. Als freie Schauspielerin versucht Inger Nilsson an Stockholmer Theatern an ihren Erfolg anzuknüpfen. Doch am Ende hat der frühe Ruhm auch seine Schattenseiten. „Jeder Schauspieler hat etwas, mit dem er kämpfen muss. Für mich war das, dass ich beweisen musste, dass ich eine gute Schauspielerin bin, die auch andere Rollen als die von Pippi spielen kann“, erklärt die ehemalige Kinder-Darstellerin 50 Jahre nach ihrem Welterfolg.

Pippi Langstrumpf: Heute ist Inger Nilsson Krimi-Schauspielerin

„Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt, und drei macht neune“, schon in der Rolle der Pippi Langstrumpf gab Inger Nilsson ihre Gesangskünste zum Besten. 1977 veröffentlichte die 18-jährige Schauspielerin mit „Keep on Dancing“ ihre erste eigene Single. Doch während Pippi Langstrumpfs Lieder echte Ohrwürmer sind, blieb der musikalische Exkurs von Inger Nilsson erfolglos.

Heute steht die Schwedin wieder in ihrer Paradedisziplin als Schauspielerin vor der Kamera. Nach einigen kleinen Rollen in unbekannteren Produktionen wie „Gripsholm“ (2000) oder „Numerologen“ (2007), kann die ehemalige Kinderdarstellerin 2008 endlich ihr -Comeback in Deutschland feiern. Doch statt Pippi Langstrumpfs frechem Grinsen sehen die deutschen Zuschauer eine gealterte, ernste Inger Nilsson. Seit nunmehr zehn Jahren ist die Heldin unserer Kindheit in der Rolle der Gerichtsmedizinerin Ewa Svensson in der -Krimireihe „Der Kommissar und das Meer“ zu sehen.

Als Pathologin Ewa Svensson in "Der Kommissar und das Meer" zeigt Inger Nilsson heute ihr ernstes Gesicht Foto: ZDF/Stephan Rabold

Begeistert verrät Inger Nilsson: „Wir haben viel Spaß beim Dreh, auch wenn es um Mord geht. Es ist schön, mal etwas ganz anderes zu machen.“ Zum Glück können sich treue Pippi Langstrumpf-Anhänger alljährlich an Weihnachten über ein Wiedersehen mit ihrem Kindheitsidol freuen.

50 Jahre später ist Pippi Langstrumpf kaum wiederzuerkennen. So sieht die Darstellerin Inger Nilsson ohne rote Zöpfe aus: