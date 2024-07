Ingo Peters: Das war seine erste Mahlzeit nach der Magen-OP

Für Ingo Peters steht eine große Veränderung an. Nach seiner Magen-OP darf er nun erst einmal nur weiche Kost zu sich nehmen. Gewiss eine neue Herausforderung für den einstigen "Schwiegertochter gesucht"-Star, der jetzt auf Instagram ein Update gab. Er darf endlich die Klinik verlassen und ist wieder mit seiner Annika im trauten Heim vereint. In seiner Story ließ er noch an der Bahnstation auf dem Weg nach Hause durchsickern, was seine erste Mahlzeit sein wird: "Das erste, was ich jetzt zu Hause mache, ist mir eine schöne Rindersuppe zu machen. Ein Gläschen Rinderbrühe von Maggi aufkochen, die mir Annika gestern geholt hat. Dann habe ich noch etwas anderes: Heute Mittag gibt es Cremesuppe! Die darf ich auf jeden Fall essen."

Für den Abend gibt es dann einen leckeren, jedoch kleinen Nachtisch, verrät er weiter: "Da werde ich mir ein kleines Protein-Eis gönnen. Das haben wir abgeklärt, das darf ich auch essen und leicht im Mund schmelzen lassen." Dann heißt es für Ingo jetzt erstmal Verzicht.