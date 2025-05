Ingo Peters schlägt zurück: Intime Chats mit Annika veröffentlicht

Ingo Peters (34) und seine Ex Annika liefern sich nach ihrer Trennung eine Schlammschlacht der Extraklasse. In einem Interview hat die Verflossene des damaligen "Schwiegertochter gesucht"-Lieblings ihrem Noch-Ehemann unterstellt, ein großes Aggressionsproblem zu haben. Das will Ingo natürlich nicht so auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus! In seiner Instagram-Story veröffentlicht er private Nachrichten von sich und Annika, die ein ganz anderes Licht auf die Situation werfen ...