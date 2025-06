Ingo & Annika: Schlimmer Rosenkrieg! Damit geht Annika endgültig zu weit

So schreibt Reality-TV-Teilnehmer Eric Sindermann (36) beispielsweise: "So, das geht jetzt wirklich zu weit, Annika. Wie kann man nur so respektlos sein und seinen Noch-Ehemann dermaßen beleidigen? So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Es reicht nicht, dass du ihn betrogen hast, jetzt kommen auch noch diese respektlosen Aussagen hinterher. Jemanden, den man verlassen hat, so zu behandeln, ist einfach unterste Schublade. Ich dachte immer, ich hätte schlimme Ex-Freundinnen gehabt, aber du hast dir gerade den ersten Platz gesichert. Schlimmer geht's wirklich nicht."