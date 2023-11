Inka Bause: Botox-Beichte! Sie war beim Beauty-Doc

Obwohl Inka gerade ihren 55. Geburtstag gefeiert hat, wirkt ihre Haut so faltenfrei und frisch wie die einer Dreißigjährigen. "Ich habe Botox in der Stirn", gibt sie ehrlich zu. "Mein Vater war Komponist und ich habe Musik studiert – und ich habe wirklich Notenlinien auf der Stirn", sagt Inka. "Wenn ich früher gelacht habe, hatte ich fünf dicke Falten und das fand ich einfach hässlich. Und ich finde, jeder, der etwas an sich hässlich findet, hat das verdammte Recht, das zu ändern."