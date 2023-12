Inka Bause: Große Gefühle! ER lässt ihr Herz höher schlagen

Sein "Gut Weidensee" beschreibt sie als "ein Ort mit unglaublicher Energie". Und sie bewundert Jost und seine Helfer – für das, was sie tun.

Es ist so schön, sie nach vielen Jahren Single-Dasein so happy zu sehen. "Mit Mitte 50 habe ich eine unglaubliche Wertschätzung und Dankbarkeit in mir. Ich genieße jeden Tag. Ich denke nicht mehr darüber nach, was ich vielleicht verpasst habe, sondern was ich noch alles vorhabe. Ich bin gierig auf das Leben und möchte meine Zeit bis an den Rand voll ausfüllen. Das ist das Großartige, die Natur richtet es so ein, dass man intensiver lebt und immer lebenshungriger wird", sagt Inka im Interview mit "Das Neue".

Wow, das hört sich doch nach einer spannenden Zukunft an. Ihr "Mr. Right" darf übrigens keine kleinen Füßen haben. "Da ist bei mir der Ofen aus", erzählt sie lachend. Ob es nicht lustig wäre, wenn sie einen Bauern heiraten würde? "Ja, so würde sich der Kreis schließen. Ich bemühe mich", sagt sie mit einem verschmitzten Grinsen. Und jetzt sind wir wieder bei Jost ….