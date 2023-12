Inka Bause: "Ich bin gierig auf das Leben und die Liebe"

Inka Bause ist glücklich! Hat die Moderatorin trotzdem einen Geburtstagswunsch? "Ich wünsche mir, dass meine jetzige Lebensphase genauso bleibt, wie sie ist. Mit allem, was dazugehört: meiner Fitness, meinem beruflichen Erfolg, der familiären Geborgenheit, dem Spaß mit meinen Hunden. Ich bitte das Schicksal, dass alles so bleibt. Ich habe sehr unruhige Zeiten hinter mir. Im Moment fühle ich mich endlich wahnsinnig wohl, gelassen und ruhig", verrät sie offen gegenüber "Neue Post".

Doch was ist der Grund dafür? Inka Bause meint: "Das liegt sicher auch daran, dass ich spüre, dass meine Tochter glücklich ist. Sie ist weggezogen, weil sie in Berlin einfach nicht glücklich geworden ist. Hier war einfach alles mit viel Vergangenheit belastet, was die Familie angeht. (Der Vater ihrer Tochter hat sich das Leben genommen, Anm. der Red.) Jetzt ist sie weit weg davon und wirkt auf einmal so losgelöst. Das macht mich als Mama einfach glücklich."

Auch Inka Bause selbst hatte vor ein paar Jahren eine schlechte Phase, in der es ihr nicht gut ging. "Damals war ich oft deprimiert, was wohl auch an den Hormonen lag. Ich habe gedacht, dass ich nun mehr als die Hälfte hinter mir habe und vielleicht nur noch 20 fitte Jahre vor mir. Ich hatte eine Phase, wo ich nachts aufwachte und verzweifelt dachte: Lohnt es sich überhaupt noch, ein neues Sofa zu kaufen?", erzählt sie im Gespräch mit "Neue Post".

Inzwischen ist die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin wieder glücklich: "Ja, das ist jetzt alles wieder wunderbar. Mit Mitte 50 habe ich eine unglaubliche Dankbarkeit in mir. Ich genieße jeden Tag. Ich denke nicht mehr darüber nach, was ich vielleicht verpasst habe, sondern was ich noch alles vorhabe. Ich bin gierig auf das Leben und die Liebe." Und auch die große Liebe wird TV-Liebes-Expertin sicher noch finden.