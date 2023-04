Inka Bause: Große Gefühle in Namibia! Die Fans sind aus dem Häuschen!

"Ich habe wieder ein tolles soziales Projekt entdeckt", verrät Inka ihren Fans. "Es ist soooo leicht, Gutes zu tun." Die 54-Jährige schaut sich vor Ort eine tiergestützten Therapiestätte für pflegebedürftige Kinder an und ist davon völlig überwältigt. "Man muss wissen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, ähnlich wie in Nepal, wo ich auch sozial unterwegs bin, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Da wird mit Begrifflichkeiten wie Bestrafung, schlechtes Karma und böser Blick hantiert. Die Kinder werden häufig in ihren Hütten allein gelassen, von den Familien versteckt oder eben einfach ausgesetzt", erklärt der TV-Star.