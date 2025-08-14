Inka Bause: Überraschende News nach 40 Jahren

Wie ihre Agentur nun bekanntgab, wird Inka ab dem 22. Oktober mit ihrer Jubiläums-Tour durch (Ost-)Deutschland ziehen. Zum Auftakt ist sie in Halle an der Saale zu Gast, spielt außerdem Shows in Potsdam, Berlin oder auch Chemnitz. Ein besonderer Termin wird wohl der 21. November in Leipzig sein, denn an diesem Tag feiert die Musikerin ihren Geburtstag – und das ausgerechnet mit einem Auftritt in ihrer Geburtsstadt.