Inka Bause: Überraschende News nach 40 Jahren
Inka Bause hat Grund zum Jubeln und macht ihren Fans ein besonderes Geschenk.
Inka Bause feiert ein besonderes Jubiläum.
© IMAGO / STAR-MEDIA
Für viele ist Inka Bause (56) die Chef-Kupplerin der Nation. Immerhin ist sie seit 2005 als Amor bei "Bauer sucht Frau" unterwegs und hat schon diversen Landwirten zur großen Liebe verholfen. Zuletzt fand mit ihrer Hilfe unter anderem Bauer Martin aus der Toskana mit Hamburgerin Vanessa zusammen. Doch jetzt kümmert sich Inka ausnahmsweise mal nicht um das Glück anderer, sondern um ihr eigenes.
Statt vor der TV-Kamera zu stehen, kehrt Inka Bause bald auf die große Bühne zurück – und das aus einem ganz besonderen Anlass. Sie feiert ihr 40. Musik-Jubiläum und startet deshalb eine große Tournee.
Inka Bause startet Tour aus besonderem Grund
Wie ihre Agentur nun bekanntgab, wird Inka ab dem 22. Oktober mit ihrer Jubiläums-Tour durch (Ost-)Deutschland ziehen. Zum Auftakt ist sie in Halle an der Saale zu Gast, spielt außerdem Shows in Potsdam, Berlin oder auch Chemnitz. Ein besonderer Termin wird wohl der 21. November in Leipzig sein, denn an diesem Tag feiert die Musikerin ihren Geburtstag – und das ausgerechnet mit einem Auftritt in ihrer Geburtsstadt.
Alle Tour-Termine im Überblick
22.10.25 Halle (Saale) Steintor Varieté
23.10.25 Potsdam Nikolaisaal
24.10.25 Frankfurt (Oder) Messe (Halle 3)
25.10.25 Rostock Moya
01.11.25 Bad Elster König-Albert-Theater
05.11.25 Erfurt Kaisersaal
06.11.25 Magdeburg AMO
07.11.25 Berlin Admiralspalast
08.11.25 Neubrandenburg Konzertkirche
10.11.25 Dresden Kulturpalast
20.10.25 Cottbus Stadthalle
21.11.25 Leipzig Gewandhaus
22.11.25 Chemnitz Carlowitz Saal
Reise durch Inka Bauses Leben
Auf der Tour wird sie sowohl ihr neues Album "INKA" präsentieren, als auch viele alte Songs zum Besten geben. Eine weitere Besonderheit: Zum ersten Mal werden viele ihrer alten Songs digital veröffentlicht und live performt, heißt es von ihrer Agentur. Es wird somit eine echte Zeitreise durch das (musikalische) Leben von Inka Bause.
Dass Inka Bauses Wurzeln in der Musik liegen, dürfte Fans bekannt sein. Sie spielt verschiedene Instrumente, studierte sogar Gesang an der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin und ist auch heute ein gerngesehener Gast in TV-Shows wie "Immer wieder sonntags", wo sie am 31. August wieder auftreten wird.