Inka Bause: Jaa, eine neue Liebe

"Ich glaube nicht nur ganz fest daran, sondern weiß aus eigener Erfahrung, dass es die große Liebe gibt. Denn ich habe sie schon einmal erleben dürfen. Insofern gehe ich keine faulen Kompromisse ein, sondern warte lieber auf meinen Mr. Right. Und wer weiß: Vielleicht treffe ich ihn schon heute", offenbart Inka nun gegenüber "Gala" und gibt damit einen ganz intimen Einblick in ihr Innerstes! Ob die Moderatorin wohl in der nächsten Zeit nochmal einen Mann fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein! Erst kürzlich machte jedenfalls Schäfer Heinrich mit einer süßen Liebesbeichte über Inka von sich reden! So offenbarte er, dass die Moderatorin seine absolute Traumfrau ist! Ob diese Gefühle wohl auf Gegenseitigkeit beruhen?