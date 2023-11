Inka Bause: Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt! "Ich habe wirklich sehr unruhige Zeiten hinter mir."

Fünf Jahre lang steckte Inka in einer Krise. "Ich war oft deprimiert, was wohl auch an den Hormonen lag. Ich musste daran denken, dass ich vielleicht nur noch 20 fitte Jahre vor mir habe. Ich hatte eine Phase, in der ich nachts aufwachte und dachte: 'Lohnt es sich überhaupt noch, ein neues Sofa zu kaufen?' ". Diese schwere Zeit ist jetzt erstmal überwunden. "Ich nun meine innere Ruhe gefunden. Ich bin gierig auf das Leben und möchte meine Zeit bis an den Rand voll ausfüllen", nimmt sich Inka vor.