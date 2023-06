Inka Bause: Mit 54 hat sie das große Glück gefunden

Außer ihrem Vater Arndt Bause († 66) und ihrem verstorbenen Ehemann Hendrik Bruch (†53) gab es im Leben von Inka Bause bisher kaum einen Mann. In Sachen Liebe ist bei dem TV-Star seit vielen Jahren nicht viel los. "Ich hatte eine wunderbare Beziehung und bin jetzt an einem Punkt, wo es mir so gut geht, dass ich mir selbst genug bin", stellte sie jetzt in einem Interview klar.