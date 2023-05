Inka Bause: Süße Beichte! "Ich habe einen neuen Lebensgefährten."

Fast meint man, die Herzchen in ihren Augen erkennen zu können, als Inka Bause so fröhlich in die Kamera strahlt. Hach, die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin ist einfach so verliebt und will ihr Glück mit aller Welt teilen. "Ich habe einen neuen Lebensgefährten … Dieser hat vier Pfoten", schwärmte sie vor kurzem. Zudem süße Knopfaugen, ein wuscheliges Fell und ein großes Herz. Auf den Namen Oscar hört Inkas Vierbeiner, der aus dem Tierheim Berlin stammt. Für Inka ist es der zweite Hund, Beagle Eddi bereichert ihr Leben schon seit einer Weile. Und nun gehen sie also zu dritt durch den Alltag.