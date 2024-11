Florian Silbereisen & Inka Bause: Jetzt werden Liebesträume wahr!

In der diesjährigen ARD-Show "Silvester-Schlagerbooom 2025" wird Florian Silbereisen (43) die Moderation übernehmen. Diese wird am 31. Dezember live aus der Basketball-Arena des FC Bayern in München übertragen. Doch auf welche spannenden Gäste dürfen sich die Zuschauer freuen? Bereits bekannt sind DJ Ötzi (53), die Band Alphaville und RTL-Moderatorin Inka Bause (55). Letztere hat sogar eine ziemlich interessante Idee für die Show – insbesondere für Singles. Sie möchte die Liebesträume vieler Menschen in der Silvesternacht wahr werden lassen!