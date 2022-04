Inka Bause & Schäfer Heinrich: Hochzeitshammer

Bereits 14 Jahre ist es her, dass Schäfer Heinrich mit Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe suchte - leider ohne Erfolg! Bis jetzt geht der smarte Bauer immer noch solo durchs Leben! Doch womit niemand gerechnet hat: Heinrich hat eine geheime Traumfrau! So offenbart der 55-Jährige nun bei "Kampf der Realitystars", dass Inka Bause einen Platz im seinen Herzen hat! Heinrich berichtet: "Wenn ich eine Frau kennenlerne, dann muss die so sein wie Inka Bause." Wow! Und als wenn das schon nicht genug wäre, fügt er hinzu, dass er mit der Moderatorin sogar in den Hafen der Ehe ein schippern würde! "Ich hab ihr schon mal einen Heiratsantrag gemacht", erläutert Heinrich abschließend. Was Inka wohl von so viel Zuneigung hält? Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu ...