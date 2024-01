Inka Bause: "Zurück zum Traumschiff? Nie wieder!"

Inzwischen ist Tochter Anneli 27 Jahre alt und längst zu Hause ausgezogen. Inka könnte sich durchaus Zeit freischaufeln für die Dreharbeiten an exotischen Destinationen – aber sie will nicht. "Wenn man nach so vielen Jahren wieder zusammenkommt, wird es nie wieder sein wie davor", meint sie. Eine erneute Anfrage vor nicht all zu langer Zeit lehnte sie ab. "Alte Beziehungen sollte man nicht wieder aufwärmen – ein aufgewärmter Kaffee schmeckt schließlich auch nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nicht gut wäre. Ich bin zu lange raus aus der Sache …" Außerdem wäre dieses Mal auch der eine Herzensmensch nicht an ihrer Seite, der ihr den Traum von der Schauspielerei überhaupt erst ermöglicht hatte: Produzent Wolfgang Rademann. Die Berliner TV-Legende starb 2016. Inka erinnert sich: "Ich bin damals aufs 'Traumschiff' gegangen, weil er mich darum gebeten hatte. Ich wollte unbedingt mit diesem Menschen, den ich so bewundert habe, zusammenarbeiten. Es ging mir überhaupt nicht darum, mich selbst zu verwirklichen oder ähnliches." Auch nach ihrem Abschied von der Fernsehreihe blieben die beiden in engem Kontakt. Sein Tod traf Inka hart: "Wolfgang fehlt mir noch immer sehr", sagt sie. Eine Rückkehr würde zu viele traurige Erinnerungen wecken: "Wahrscheinlich würde ich ihn die ganze Zeit schrecklich vermissen …"

Aber wäre da nicht vielleicht ein anderer Mann, der sie auf hohe See locken könnte? Einer, der unzählige Frauenherzen höher schlagen lässt: Florian Silbereisen als Kapitän der MS Amadea! "Flori finde ich toll!", gerät die Moderatorin gleich ins Schwärmen. "Es ist wunderbar, dass er jetzt den Kapitän spielen darf. Ich amüsiere mich immer darüber, dass die Leute sagen, er sei doch kein richtiger Kapitän – nee! Aber 'Professor Brinkmann' aus der 'Schwarzwaldklinik' war schließlich auch kein Arzt. Florian macht seine Sache super und man merkt ihm an, dass er Spaß dabei hat." Ein Gastauftritt ihm zuliebe? Plötzlich klingt das vorher strikte "Nie wieder!" doch ganz anders: "Wenn ich so recht darüber nachdenke …", sinniert Inka lachend. "Vielleicht komme ich irgendwann doch noch wieder aufs 'Traumschiff' und spiele Floris ältere Geliebte." Wir freuen uns darauf!

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!