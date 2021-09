Iris Abel: Krasse Kampfansage! Sie erteilt Daniela Büchner eine Lektion

Iris feuert heftig gegen Daniela

Auf Instagram holt Iris jetzt zum Gegenschlag aus. In einem neuen Video hält sie eine giftgrüne Tasse in den Händen, auf der "Jetzt gibt's was auf die Löffel" geschrieben steht. Lächelnd teilt sie ihr Motto des Tages mit ihren Fans: Setze dich entspannt ans Ufer und "du wirst die Leichen deiner Feinde vorbeiziehen sehen". Auweia!

Natürlich richtet Iris in ihrem Video das Wort nicht direkt an Daniela, doch unter ihrem Beitrag lässt sich deutlich erkennen, wen sie mit ihrem Spruch meint. So verlinkt sie nicht nur "Goodbye Deutschland" in ihrem Beitrag, sondern schmückt ihn auch mit den Hashtags "gegen Mobbing" und "alte Schachteln".