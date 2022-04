Iris Abel & Uwe Abel: Das Paar schwebt im Babyglück

Das Uwe und Iris Abel mit Katzenberger-Mama Iris Klein ein enges Band der Freundschaft verbindet, ist definitiv nichts Neues! So ist es auch keine große Überraschung, dass Uwe und Iris es sich nicht entgehen lassen, zu den jüngsten Entwicklungen im Katzenberger-Klein-Frankhauser-Clan ihre Freude zu teilen. Via "Instagram" wendet sich nämlich jetzt Iris Klein mit der zuckersüßen Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie die Geburt von Tochter Jennys Baby kaum erwarten kann. Sie offenbart über das freudige Ereignis: "Endlich ist es raus und wir sind überglücklich, dass unsere Familie nun weiter wächst! Wir können es kaum erwarten, den kleinen Wurm im Arm halten zu dürfen". Grund genug für Iris Abel, ihrer Euphorie über das kommenden Baby kurzerhand freien Lauf zu lassen. Die Bäuerin kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch." Ehrliche Worte, die zeigen: Iris und Uwe schweben ebenfalls im absoluten Babyglück …