Jenny Frankhauser: Jaa, sie wird zum 1. Mal Mama!

Weiter verrät sie, dass sie sich bereits in der 13. Schwangerschaftswoche befindet und nicht glücklicher sein könnte. Doch nicht nur bei Jenny und ihrem Steffen ist die Freude über diesen süßen Baby-News grenzenlos. Auch ihre Familie kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. So kommentiert Löwen-Mama Iris Klein den Post ihrer Tochter gleich zwei Mal mit den Worten: "Eeeeeeendlich isses raus. Ich bin überglücklich" und "ich bin so glücklich, dass ich wieder Oma werden darf". Auch ihre Schwester Daniela Katzenberger hinterlässt in den Kommentaren eine Reihe voll Herz-Emojis. Da scheint der bittere Schwesterstreit nun wirklich Schnee von gestern zu sein.

So viel Zuspruch freut gewiss auch die werdenden Eltern. Da können sich Jenny und Steffen ja nun in aller Ruhe auf ihre kommende Rolle als Eltern vorbereiten.

Doch nicht immer sah es mit Steffen so rosig aus. Alle Details zu Jennys Freund erfährst du im Video: