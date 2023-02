Iris Klein: Baby-Beichte kurz nach Trennung!

Das Affären-Drama rund um Iris Kleins (Noch-)Ehemann Peter Klein und Yvonne Woelke ist weiterhin in aller Munde. Immerhin hat die 55-Jährige ihre beiden Töchter, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, die ihre Mama in dieser schweren Zeit auffangen. Auch Peter sucht Zuflucht bei seinen vier Kindern. Warum das Ex-Paar keine gemeinsamen Kinder hat, verrät Iris nun in ihrer Instagram-Story.