Iris Klein: "Ein Schlag ins Gesicht" - Bitteres Fremdgeh-Drama um ihren Freund

Laut dem Portal "Promis und mehr" soll ein Chatverlauf aufgetaucht sein, in dem sich Iris Kleins Freund versucht mit einer anderen Frau zu verabreden. Eine Freundin habe ihr den Chatverlauf gesendet und Iris hat ihren Freund sofort damit konfrontiert. In einer Sprachnachricht sagt sie:

"Die Screenshots gehen nirgendwo raus, aber ich habe sie ihm natürlich gezeigt und ihn damit konfrontiert und er sagt, es ist nichts mehr mit ihr und es wär überhaupt nicht wahr mit Donnerstag. (…)", erklärt sie. " Aber ich hätte gern den Beweis, dass er wirklich jetzt am Donnerstag etwas mit ihr wollte oder machen wollte. Weil das streitet er ja ab. Er sagt, seit er mit mir zusammen ist, hat er sie nicht mehr gesehen und will auch nichts mehr von ihr und hat sie wohl auch blockiert."

Wirklich sicher scheint sich die Mutter von Daniela Katzenberger aber nicht zu sein. Denn sie sagt auch: "Aber wir sind ja jetzt zusammen auf Mallorca und wollen auch zusammenziehen. Also ich ziehe bei ihm ein, auf die Finca. Und wir planen unsere Zukunft. Aber das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht."

Die Sprachnachrichten sollen allerdings schon einige Wochen alt sein und Iris scheint ihrem Mr. T - sollte etwas an dem Gerücht dran sein - verziehen haben. Denn gerade erst zeigte sie ihn zum aller ersten Mal bei Instagram und schreibt dazu: "Ganz egal, was in der Vergangenheit war, unsere Zukunft wird wunderschön. Aus jedem Stein, der uns in den Weg gelegt wird, bauen wir ein Schloss – weil wir uns lieben."