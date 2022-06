Iris Klein: Öffentlicher Wutausbruch! Sie kann es nicht mehr ertragen

Iris platzt der Kragen

Während einer Fragerunde will ein wütender Fan wissen, warum viele Menschen so egoistisch sind. "Ich habe echt keine Ahnung. Ich frage mich oft, ob das schon vor der Pandemie so war?", so Iris. "Denn jeder zeigt nur noch mit dem Finger auf andere, sucht Fehler bei anderen, ist neidisch, was andere haben. Warum arbeiten Menschen nicht an ihrem eigenen Glück, anstatt es bei anderen zerstören zu wollen?"

Iris betont, dass sie sehr glücklich ist und jedem Menschen sein Glück gönnt. Für Missgunst hat sie einfach kein Verständnis...

