Iris Klein: "OnlyFans"-Knaller! Wird sie die nächste Laura Müller?

Vor einigen Tagen hat Iris Klein sich einen großen Traum erfüllt und sich die Brüste vergrößern lassen. Derzeit befindet sie sich in der Heimat und erholt sich von dem Eingriff. Da sie immer noch starke Schmerzen hat, bietet es sich natürlich an, viel Zeit am Handy zu verbringen und sich mit den Fans zu unterhalten...