Iris Klein: Schon bald hüllenlos? Jetzt äußert sich der "Playboy"-Chef!

Wird sich Iris Klein schon bald für den "Playboy" ausziehen? Nachdem die Mama von Daniela Katzenberger auf der Fashionweek in New York ihr Model-Debüt feierte und dadurch ordentlich an Selbstbewusstsein dazu gewann, äußerte sie erst den Wunsch, sich für das Erotikheft ablichten zu lassen. Jetzt meldet sich der "Playboy"-Chef und Verleger Florian Boitin zu Wort!