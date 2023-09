Iris Klein: Playboy-Hammer mit 56!

Iris Klein will in den Playboy! Die 56-Jährige zeigte erst letztens, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt, als sie über den Laufsteg der New York Fashionweek lief - und das ganz ohne Modelerfahrung! Den Job habe Iris über ihre langjährige Freundin und Fashion-Designerin Pia Bolte bekommen. Die beiden kennen sich schon seit zehn Jahren und treffen sich regelmäßig auf Mallorca. "Das mit dem Modeln war ehrlich gesagt eine Schnapsidee von ihr. Als sie damit ankam, habe ich aber sofort zugesagt", sagt Iris.

Jetzt will Iris noch einen drauf setzen: Wie sie ihren Fans auf Instagram verkündete, will sie jetzt in den Playboy!