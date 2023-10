Yvonne Woelke: "Playboy"-Knaller! Jetzt ist es offiziell

"Iris ist größenwahnsinnig geworden! Ich habe nur gelacht, als ich von ihrer Idee gelesen habe", poltert Yvonne gegenüber "Bild". "Ich bin mir sicher, dass sie mir die Idee, sich im ,Playboy’ zu zeigen, geklaut hat. Denn immer, wenn ich ein aufregendes Foto von mir bei Instagram poste, schreiben unheimlich viele Fans darunter, ich solle in den ,Playboy’. Das hat sie bestimmt gelesen und aufgeschnappt."

Yvonne glaubt, dass Iris die Modenschau in New York zu Kopf gestiegen sein könnte. "Aber da musste sie sich ja nicht nackt zeigen, da konnte sie was kaschieren", so die 41-Jährige. Außerdem gesteht sie, sich selbst gerne mal nackt im "Playboy" zeigen zu wollen! "Dann gibt’s auch für Iris mal was zu gucken. Der ,Playboy’-Chef hat meine Seite sogar schon mal gelikt. Das hat mich sehr stolz gemacht und ermutigt. Ich bin bereit, werde Fotos an den ,Playboy’ als Bewerbung senden."

Florian Boitin, Chef des Magazins, freut sich über die zahlreichen Bewerbungen, die seine Redaktion täglich erreichen. "Das schmeichelt uns natürlich sehr, auch wenn wir in der Redaktion aus dem Schmunzeln gerade nicht herauskommen. Ich freue mich aber natürlich über jede ernst gemeinte Zuschrift. Und ich kann versprechen, dass wir diese dann auch gewissenhaft prüfen werden", versichert er. Bleibt abzuwarten, wer am Ende wirklich auf dem Titelblatt landen wird...