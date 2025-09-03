Iris Klein: "Stefan ist frei für dich, kannst ihn haben"
Kaum waren die Wogen geglättet, sorgt eine neue Frau im Umfeld von Partner Stefan Braun erneut für Drama bei Iris Klein.
Kriselt es bei Iris Klein und ihrem Stefan etwa erneut?
© IMAGO / APress
Eifersuchts-Alarm bei Iris Klein! Ein harmloser Dreh ihres Freundes Stefan Braun endete fast im nächsten Beziehungs-Aus. Jetzt kommt heraus, wie heftig die Katzenberger-Mama reagierte – und welche Nachrichten sie verschickte.
Iris Klein: Alte Wunden brechen wieder auf
Eigentlich schien nach dem letzten Skandal rund um Yvonne Woelke wieder Ruhe im Hause Klein eingekehrt zu sein. Doch dann kam alles anders: Während Dreharbeiten für die Show "Darts Party" in der Dominikanischen Republik lernte Stefan die Fitness-Trainerin Nazret kennen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb – und genau das ließ bei Iris die Alarmglocken schrillen. Vor einem Monat löschte die 57-Jährige sämtliche gemeinsamen Fotos mit Stefan von Instagram und erklärte öffentlich: "Ich habe gelernt, wer einen Platz an meinem Tisch verdient. Und wer dort nie wieder sitzen wird." Laut Nazret habe es nie mehr als freundschaftliche Nähe gegeben. "Er hat einmal seinen Arm um mich gelegt, um mich zu trösten – nicht mehr und nicht weniger", sagte sie gegenüber BILD. Doch für Iris war das zu viel. Sie trennte sich von Stefan, blockierte ihn und schickte Nazret sogar eine deutliche Nachricht: "Stefan ist frei für dich! Kannst ihn haben!"
Iris und Stefan: Wiedervereint – trotz aller Eskalationen
Doch damit nicht genug: Nazret behauptet, Iris habe sie sogar gedrängt, alte Fotos vom Weihnachtszirkus zu löschen – mit der Drohung, sonst private Videos von ihr zu veröffentlichen. Eine Entschuldigung habe es bis heute nicht gegeben. Doch am Ende konnte Stefan seine Liebste beruhigen – ein Fehltritt seinerseits lag offenbar nicht vor. Heute zeigen sich Iris und Stefan wieder glücklich vereint. Zum jüngsten Drama äußerten sie sich zwar nicht mehr, doch es ist klar: Solche Szenen erinnern Iris stark an den schmerzhaften Dschungelcamp-Skandal 2023, als ihr damaliger Ehemann Peter angeblich mit Yvonne Woelke fremdging.