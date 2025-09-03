Iris Klein: "Stefan ist frei für dich, kannst ihn haben"

Eigentlich schien nach dem letzten Skandal rund um Yvonne Woelke wieder Ruhe im Hause Klein eingekehrt zu sein. Doch dann kam alles anders: Während Dreharbeiten für die Show "Darts Party" in der Dominikanischen Republik lernte Stefan die Fitness-Trainerin Nazret kennen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb – und genau das ließ bei Iris die Alarmglocken schrillen. Vor einem Monat löschte die 57-Jährige sämtliche gemeinsamen Fotos mit Stefan von Instagram und erklärte öffentlich: "Ich habe gelernt, wer einen Platz an meinem Tisch verdient. Und wer dort nie wieder sitzen wird." Laut Nazret habe es nie mehr als freundschaftliche Nähe gegeben. "Er hat einmal seinen Arm um mich gelegt, um mich zu trösten – nicht mehr und nicht weniger", sagte sie gegenüber BILD. Doch für Iris war das zu viel. Sie trennte sich von Stefan, blockierte ihn und schickte Nazret sogar eine deutliche Nachricht: "Stefan ist frei für dich! Kannst ihn haben!"