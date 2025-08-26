"Villa der Versuchung" 2026: Große Fortsetzung mit Daniela Katzenberger & Calvin Kleinen?
Nach dem Quoten-Erfolg von "Villa der Versuchung" 2025 brodelt die Gerüchteküche: Wird Sat.1 die Reality-Show 2026 fortsetzen – und welche Promis könnten dabei sein?
Wer ist in Staffel 2 von "Villa der Versuchung" dabei?
© IMAGO / Gartner, Joyn, IMAGO / APress
Die erste Staffel von "Villa der Versuchung" endete am 25. August 2025 mit einem Finale, das es in sich hatte: Konflikte, Enthüllungen und eine hitzige Reunion sorgten für Gesprächsstoff. Mit einem Durchschnitt von 3,3 Millionen Zuschauer:innen pro Woche war das Format für Sat.1 ein echter Hit. Kein Wunder also, dass sich jetzt alle fragen: Gibt es 2026 eine Fortsetzung?
Sat.1 hält sich noch bedeckt
Noch lässt sich Sat.1 bezüglich einer möglichen Fortsetzung nicht in die Karten schauen. Ob die Show ins nächste Jahr geht, steht also noch in den Sternen. Aber: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Das Finale knackte mit 1,26 Millionen Zuschauenden sogar den bisherigen Rekordwert. Besonders in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es stark aus: Mit 10,5 Prozent Marktanteil sicherte sich die Show solide Quoten im Sommer.
Hinzu kommt: Auch die "Große Abrechnung", die im Anschluss an das Finale lief, hielt noch 810.000 Zuschauer:innen vor dem Fernseher. Solche Werte lassen eigentlich nur einen Schluss zu: Sat.1 und Joyn könnten es sich kaum leisten, auf eine zweite Runde zu verzichten.
"Villa der Versuchung": Wer könnte 2026 dabei sein?
Die erste Staffel brachte bereits viel Drama – doch für 2026 dürfte Sat.1 die Messlatte noch höher legen. Wir haben schon jetzt einige Promis als Wunschkandidat:innen auf dem Schirm, die für maximale Unterhaltung sorgen würden:
Gina-Lisa Lohfink – laut, schrill und nie um Aufmerksamkeit verlegen – ideal für ein Format wie dieses.
Calvin Kleinen – Partykönig und "Temptation Island"-Erfahrener, der sicher für reichlich Eskalationen sorgen würde.
Ennesto Monté – seit Jahren im Reality-Geschäft, immer für eine Liebesgeschichte oder einen Streit gut.
Melody Haase – flirtet, polarisiert und liebt das Rampenlicht.
Evelyn Burdecki – die Chaos-Queen mit Herz, die beim Publikum extrem beliebt ist.
Tessa Bergmeier – polarisierend, laut und oft der Mittelpunkt von Diskussionen.
Ein besonderes Kandidatinnen-Highlight könnte Daniela Katzenberger sein, deren Karriere einst im Reality-TV seinen Anfang nahm. Mittlerweile konzentriert sich die Kultblondine aber lieber auf ihre eigene Sendung. Trotzdem: Bei "Villa der Versuchung" würde sie sich besonders gut machen, da sie als waschechter Sparfuchs bekannt ist.
Mit einer solchen Mischung aus Reality-Veteranen, Trash-Lieblingen und Publikumsmagneten wäre die zweite Staffel nicht nur gesichert, sondern könnte die erste sogar noch toppen.
Verona Pooth: Kommt sie zurück?
Eine weitere offene Frage ist, ob Verona Pooth wieder durch die Show führen wird. Mit ihrer Art polarisierte sie in der ersten Staffel, war aber sicherlich Teil des Erfolgskonzepts der Show. Doch Sat.1 hat sich auch hier noch nicht festgelegt. Sollte Pooth zurückkehren, wäre das für viele Fans ein Pluspunkt – aber vielleicht setzt der Sender auch auf eine Überraschung mit einem neuen Gesicht.
Alles deutet auf eine Fortsetzung hin
Noch ist nichts offiziell, aber die Erfolgsgeschichte von "Villa der Versuchung" spricht für sich. Sat.1 hat ein Format gefunden, das polarisiert, diskutiert wird und in den sozialen Medien Trendthemen liefert. Und mit Promi-Namen wie Gina-Lisa Lohfink oder Calvin Kleinen im Raum dürfte die Gerüchteküche bis 2026 weiter brodeln.
Es sieht ganz so aus, als wäre die Frage nicht, ob es eine zweite Staffel gibt – sondern nur, wann Sat.1 sie ankündigt.